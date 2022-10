Zeichen für Solidarität - Aktion „Eine Million Sterne“ am 11. November in Naumburg

In Naumburg wird am 11. November zur deutschlandweiten Aktion „Eine Million Sterne“ von Caritas International wieder ein großer Stern auf dem Marktplatz leuchten.

Naumburg - „Das macht eben das Licht“, sagt Thomas Rode, Leiter des Caritas-Kinder- und Jugendheimes „Edith Stein“. „Wir hoffen, dass sich die Leute wieder anstecken und von diesem Moment mitnehmen lassen.“ Gemeint ist der riesige Stern, der durch etwa 1.000 Kerzen wieder auf dem Naumburger Marktplatz leuchten wird. Nach vier Jahren findet am 11. November ab 17 Uhr erneut die Aktion „Eine Million Sterne“ in der Domstadt statt - zum vierten Mal und bereits einen Tag vor der bundesweiten Aktion von Caritas International. „Das Besondere ist, dass sich nicht nur die Caritas beteiligt, sondern die Veranstaltung breit aufgestellt ist“, betont Barbara Lohfink, Leiterin der Familienbildungsstätte in Naumburg.

Neben der katholischen sowie evangelischen Kirchengemeinde unterstützen weitere Mitglieder des Bündnisses für Familie die Initiative; so die Diakonie Naumburg-Zeitz, der Frauenstammtisch und das Jugendzentrum „Otto“. „Die Leute sollen verweilen können, es gibt Grußworte und Musik, für das leibliche Wohl ist gesorgt“, blickt Naumburgs Gleichstellungsbeauftragte Steffi Schikor voraus. Die Schirmherrschaft übernimmt Oberbürgermeister Armin Müller (CDU).

Hilfe für venezolanische Migrantenkinder in Kolumbien

Wie bei der alljährlichen Initiative des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ der katholischen Kirche hat die Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“ jedes Mal einen anderen Spendenzweck. Diesmal wird zur Unterstützung für Flüchtlings- und Migrantenkinder aus Venezuela in Kolumbien aufgerufen, deren Alltag von Armut, Gewalt und den Folgen von Kriminalität bestimmt wird. Sowohl am Tag der Aktion direkt vor Ort als auch in mehreren Einrichtungen im Vorfeld wird die Kerzen-Spende in Höhe von drei Euro in Empfang genommen.

Die Bereitschaft für andere zu geben, ist größer, als viele es vermuten. Thomas Lohfink, ehemaliger Caritas-Sozialarbeiter

Das sind: die Tourist-Information in Naumburg am Markt, die Familienbildungsstätte in der Neustraße, das Gemeindebüro der katholischen Kirchengemeinde am Kramerplatz und der evangelischen Gemeinde am Domplatz sowie die Diakonie-Verwaltung in der Lepsiusstraße. Zudem werde es an mehreren Tagen einen Stand am Rathaus geben, wie Steffi Schikor hinweist. Darüber hinaus hat der Caritasverband für das Bistum Magdeburg ein Spendenkonto eingerichtet. Es werden Spendenurkunden ausgegeben. „Naumburg gehörte in der Vergangenheit zu den Orten mit den höchsten Spendenaufkommen“, unterstreicht Thomas Lohfink.

Aktion verbindet sich mit Martinsumzug

Der frühere Caritas-Sozialarbeiter hat keine Zweifel, dass auch in der aktuellen Krisenzeit Hilfe in andere Regionen der Erde geht. „Die Bereitschaft für andere zu geben, ist größer, als viele es vermuten. Einmal im Jahr sollte man über den Tellerrand schauen, denn in vielen Gegenden geht es den Menschen deutlich schlechter“, so Lohfink.

Zeitgleich findet der traditionelle Martinsumzug statt, der sich ab 17 Uhr mit Start an der Marien-Magdalenen-Kirche in Bewegung setzt. Der heilige Martin wird die erste Kerze auf dem Markt entzünden. Speziell an diesem Tag wird auch der Wenzelsturm geöffnet sein, um von oben einen Blick auf den strahlenden Stern zu bekommen. Nach der Veranstaltung können Spender die Kerzen wieder nach Hause mitnehmen. Doch Obacht: Sie sind nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.

Spendenkonto des Caritasverbands für das Bistum Magdeburg: IBAN DE66 2003 0000 0029 0280 27. Stichwort: Eine Million Sterne