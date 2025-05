Laut Migrationsagentur des Burgenlandkreises in Naumburg seien es derzeit mehr Menschen, die freiwillig zurück in ihre Heimatländer gehen, als jene, die unter Zwang abgeschoben werden.

Naumburg. - Die versuchte Abschiebung in der vergangenen Woche in Naumburg, als ein zehnjähriges Mädchen aus Syrien aus dem Sportunterricht in der Georgenschule geholt wurde, bewegte am Dienstag und Mittwoch die Gemüter der Menschen in der Region.