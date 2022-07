Zappenduster im Naumburger Stadtpark

Naumburg - Es sollte eine kurze Fahrt mit dem Rad längs durch den Stadtpark sein. Eine Adventsveranstaltung am Abend lockte. Doch diese Erfahrung brachte eine Naumburgerin dazu, zum Telefonhörer zu greifen und die Redaktion unserer Zeitung anzurufen. „Es war kurz vor 18 Uhr und im Park sehr duster. Keine Lampe brannte, es gab nur den Schein der Laternen von der Poststraße her. Man musste da ganz schön aufpassen“, sagte die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, und sprach vor allem die Unfallgefahr an.

