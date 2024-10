Naumburg. - Andreas Rößler aus Klosterhäseler hat die achte Runde des Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 39-Jährige, der als Maler in Golzen arbeitet, kam als Einziger der diesmal 353 Tipper auf 16 Punkte. Selbst spielt er für den FSV in der Kreisoberliga, auch wenn er nach einer Verletzung erst wieder fit werden muss. Dabei hilft ihm womöglich der Türkei-Urlaub, in dem er sich gerade befindet. Für den Gewinn der Einzelwertung unseres Tippspiels gibt es am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Andreas Rößlers Tipps:

Wacker Wengelsdorf - FC RSK Freyburg 0:2/1:3

Grün-Gelb Osterfeld - SG ZW Karsdorf 4:2/2:0

SV Mertendorf - Freyburg II/Gleina 5:2/2:1

Baumersroda - Schönburg/Possenhain-Leißling 5:0/2:2

BSC Laucha - Rot-Weiß Weißenfels 0:2/0:2

FC ZWK Nebra - TSV Großkorbetha 0:3/0:4

Blau-Weiß Bad Kösen - 1. FC Zeitz II 2:2/2:2

Großgörschen - Herrengosserstedt 3:1/0:1

Bad Bibra/Saubach - Klosterhäseler 2:3/2:3

SC Naumburg II -Langendorf/WFV 1:5/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Robin Schmidt (Sangerhausen) 84

2. Tim Ködderitzsch (Naumburg) 79

3. Ralf Nebe (Freyburg) 78

4. Alexander Saal (Burkersroda) 77

5. Uwe Buffi (Steinbach) 76

5. Stefanie Paloch (Laucha) 76

7. Stefan Bärhold (Lossa) 75

8. Florian Jäger (Freyburg) 74

9. Alexander Hörig (Bad Bibra) 73

9. Kai Vollrath (Rastenberg) 73

9. Steffen Premper (Karsdorf) 73

12. Dirk Peters (Naumburg) 72

13. Franziska Schwabe (Naumburg) 71

13. Martin Köhler (Weißenfels) 71

Das beste Team der Gesamtwertung bleibt „VfB Artern“ (Robin und Steffen Schmidt aus Sangerhausen/Nebra) mit nun 71 Punkten. Der Sieger erhält einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. (hbo)