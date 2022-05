Wochensieg geht nach Eckartsberga

Naumburg - Marcus Müller aus Eckartsberga hat die fünfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels unserer Zeitung und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 31-Jährige, der als Bauleiter bei der Naumburger Firma ITS arbeitet, kam als Einziger der insgesamt 316 Tipper dieser Runde auf 15 Punkte. Henryk Lihsa (Naumburg), Mario Böhme (Freyburg) und Ronny Haas (Auenwald) erreichten jeweils 14 Zähler und belegten den geteilten zweiten Platz der Wochenwertung.

Müller kickt selbst aktiv für die zweite Mannschaft des ESV Herrengosserstedt in der Kreisliga. Am Wochenende war er jedoch unfreiwillig spielfrei, da die Gäste von der Unstrut wegen Corona-Fällen in ihren Reihen absagen mussten. Führender der Gesamtwertung bleibt Daniel Helbig aus Gleina; der Sieger oder die Siegerin erhält am Saisonende einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg.

Resultate/Marcus Müllers Tipps:

SC Naumburg - Eintracht Emseloh 1:1/1:3

FC RSK Freyburg - Großgrimma 8:2/6:0

ESV Herrengosserstedt - TSV Leuna 0:2/1:3

SG Spergau - BSC 99 Laucha 0:3/0:3

Schönburg/Possenhain - Karsdorf 2:7/1:2

Klosterhäseler - Lossa/Rastenberg II 0:4/0:2

BW Bad Kösen - FC ZWK Nebra 1:1/2:2

SC Naumburg II - SV Kretzschau 2:0/3:1

Großkorbetha - Lossa/Rastenberg 4:0/3:1

TSV Tröglitz - SV Mertendorf 3:2/2:1

Stand der Gesamtwertung:

1. Daniel Helbig (Gleina) 53

2. Nico Schiele (Rastenberg) 51

2. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 51

4. Marcus Müller (Eckartsberga) 50

5. Enrico Schieck (Tagewerben) 47

5. Karsten Haberzettl (Freyburg) 47

5. Udo Rackowitz (Naumburg) 47

5. Mario Böhme (Freyburg) 47

9. David Naujoks (Löbitz) 46

9. Jonas Weise (Freyburg) 46

9. Florian Schlegel (Benndorf) 46

9. Stefan Müller (Benndorf) 46

Bestes Team der Woche waren die Brüder Lucas, Hannes und Patrick Hoffmann aus Weischütz mit 11,67 Zählern im Schnitt. Gesamtführende bleiben Daniel Helbig (Gleina), Sven Geißler (Wetzendorf) und Christopher Radenz (Wangen) alias „Schickeria“ mit jetzt 43,33 Punkten. Der Sieger der Teamwertung erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.

Mehr Informationen, Anmeldung und Tippabgabe im Internet unter: www.kicktipp.de/tageblatt