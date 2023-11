Peter Frölich holt sich in der 14. Runde die 50 Euro. Keine Veränderungen an der Spitze der Gesamtwertung.

Naumburg - Peter Frölich hat die 14. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 46-jährige Naumburger, der beim Abwasserzweckverband in der Domstadt arbeitet, kam als Einziger der mehr als 350 Tipper auf 16 Zähler. Und das aus nur acht Partien, denn die Begegnungen Nebra - Großgörschen und Freyburg II - Naumburg III kamen wegen kurzfristigen Heimrechttauschs nicht in die Wertung. Frölich spielte bis 2012 für die zweite Mannschaft des FC RSK Freyburg, dessen Mitglied er heute noch ist. Der Inhaber einer Dauerkarte des FC Carl Zeiss widmet sich in seiner Freizeit - neben den Heimspielen der Jenaer - dem Mountainbiken und Sportwandern. In der Tippspiel-Gesamteinzelwertung darf sich der Gewinner am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Peter Frölichs Tipps:

SC Naumburg II - SSC Weißenfels II 0:5/1:2

BSC Laucha - Blau-Weiß Bad Kösen 2:1/2:1

ESV Herrengosserstedt - RSK Freyburg 1:4/1:4

VfB Oberröblingen - Wacker Wengelsdorf 3:2/3:2

SV Zöschen - SG Spergau 1:0/3:2

Romonta Stedten - SV Braunsbedra 3:1/3:1

Bad Bibra/Saubach - Langendorf/WFV 0:0/0:1

Nebra - Großgörschen nicht gewertet

Freyburg II - Naumburg III nicht gewertet

RW Weißenfels II - FSV Klosterhäseler 0:3/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Frank Bornschein (Reinsdorf) 120

2. Uwe Buffi (Steinbach) 117

2. Henryk Lihsa (Naumburg) 117

4. Florian Schlegel (Benndorf) 115

4. Hannah Töpfer (Naumburg) 115

4. Mario Rahaus (Lossa) 115

4. Stefanie Paloch (Laucha) 115

8. Ute Romahn (Naumburg) 114

8. Malte Fricke (Gernstedt) 114

10. Christoph Beltz (Weißenfels) 113

10. Matthias Meissner (Laucha) 113

Beste Teams der 14. Runde waren Max und Klaus Wege (Leipzig/ Görlitz) sowie Jörg und Daniel Wege (Laucha/Essen) mit je 11,5 Zählern im Schnitt. In der Gesamtwertung bleiben die Steinbacher Uwe und Astrid Buffi mit nunmehr 111,0 Zählern an der Spitze. Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.