Stefan und Sebastian Sieber erwarben in Nebra ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude am Schlosshof und sanierten es. Mit ambulantem Pflegedienst und Hausnotruf gibt es bereits erste Nutzer.

Wie neues Leben in ein altes Haus am Schlosshof einzieht

Nebra - Einen großen Besucheransturm erlebte die neu eröffnete Einrichtung Innocare Ambulante Pflegedienste. Das Sandsteingebäude am Nebraer Schlosshof war durch die Investoren Stefan und Sebastian Sieber im vorigen Jahr erworben und in sehr kurzer Zeit saniert worden.

Nun ist es eine Einrichtung und Anlaufstelle zur Inanspruchnahme von Kinder- bis Altenpflegediensten sowie Hauswirtschaftsservice. Geschäftsführer Stefan Sieber stellte sich und sein aus sechs Pflegefachkräften inklusive Bürokaufmann bestehendes Team sowie die im Erdgeschoss geschaffenen Räumlichkeiten vor und begrüßte die Gäste. Unter ihnen waren die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unstruttal, Jana Schumann, sowie Jens Müller von der ÖSA-Versicherung und Martin Zimmermann von der Axa-Versicherung. Auch Nebras Bürgermeisterin Antje Scheschinski freute sich, dass in der Stadt ein weiteres, zuvor sehr lange leerstehendes Haus mit neuem Leben erfüllt und somit im Bestand erhalten wird.

Malteser mit Hausnotruf vor Ort

Mit Sekt und Häppchen sowie Kaffee und Kuchen wurden die Besucher empfangen und viele Fragen beantwortet. Die Gäste konnten sich einen Überblick über das Gesamtangebot verschaffen. Das Team um Stefan Sieber erklärte die Räume, so auch Katharina Drosdek aus Nebra, die sich über ihre neue Arbeit freut, weil die gelernte Pflegerin nun eine Anstellung am Wohnort gefunden hat. Helle freundliche Räume sind entstanden. Ins Gespräch kamen die Besucher zur Eröffnung auch mit Mitarbeitern der Malteser, die den Hausnotruf übernehmen. „Wir sind für unser Angebot sehr gut aufgestellt und freuen uns über den großen Zuspruch am heutigen Tag“, so Stefan Sieber, in dessen Büro auch ein Hundeschlafplatz für seinen Vierbeiner eingerichtet wurde.

Pflege-Mitarbeiterin Katharina Drosdek zeigt den freundlich und hell gestalteten Empfangsbereich. (Foto: Gisela Jäger)

Die Idee für diese Gründung entstand in der Corona-Zeit, als er sich für die Einrichtung von Testzentren in Wangen und Nebra eingesetzt hatte. Noch sind einige weitere Arbeiten im Haus vorgesehen. Bis zum Sommer 2024 sollen im Hauptgebäude noch zwei größere Wohnungen in der oberen Etage entstehen. Im ebenfalls erworbenen hinteren Gebäude, einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude des Schlosses, ist von 2024 bis 2026 geplant, fünf altersgerechte, komplett barrierefrei zugängliche Wohnungen auszubauen. Dafür wird ein Aufzug geschaffen. Außerdem kann von den künftig eigenständig wohnenden Mietern - bei Bedarf - der Pflegedienst in Anspruch genommen werden.

Als Inspektorhaus 1839 errichtet

Im kommenden Jahr, so informiert Stefan Sieber, wird ein Planungsbüro zur Vorbereitung der Umsetzung beauftragt werden. Da beide Häuser zur baudenkmalgeschützten Bausubstanz des Schlosshof-Ensembles gehören, ist eine abgestimmte Sanierung vorgesehen, die dem historischen Bestand gerecht wird.

Errichtet wurde das Gebäude aus Nebraer Buntsandstein im Jahr 1839 als sogenanntes Inspektorhaus durch die Grafen von Helldorff. Während der DDR-Zeit ab etwa 1960 als Wehrkreiskommando genutzt, zog nach der Wende kurzzeitig die Sparkasse ein. Zuletzt war darin das Amt für Liegenschaften untergebracht. Durch die Sanierung und neue Nutzung ist weiteres Leben auf den Schlosshof eingezogen, nachdem in den Wochen zuvor mit Hochdruck gearbeitet worden war. Noch nicht fertiggestellt waren die Dachdeckerarbeiten, die sich durch die häufigen Schlechtwetterphasen verzögert hatten.

Gesucht werden noch alte Ansichten, so Fotos und Postkarten aus der Zeit um 1930 sowie vor 1960 zur weiteren Rekonstruktion des Anwesens.