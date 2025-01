Alles Bio: Der „Naturata“-Biomarkt in Naumburg bietet rund 10.000 Produkte an.

Naumburg. - Betritt man den Biomarkt „Naturata“ in der Poststraße, dann empfängt einen vor allem eines: Ruhe. Keine Stille, das wäre schlecht, aber eben Ruhe. Hier läuft keine Musik, keine Werbung. Angenehm. Gleich im Eingangsbereich befinden sich Tresen für Backwaren und Käse, die Bedienung grüßt freundlich. Man fühlt sich willkommen. Und je nachdem, welchen Wochentag und welche Uhrzeit man erwischt, ist man in übersichtlicher Gesellschaft in Naumburgs einzigem Bio-Markt. Nur selten muss man länger an der Kasse anstehen.