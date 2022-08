Wie eine WC-Suche in Naumburg zur Odyssee wird

In Naumburgs Hauptbahnhof ist die Toiletten-Anlage in der Halle geschlossen. Karsdorferin schildert Erlebnisse. Reisende sollen Personal ansprechen.

Naumburg - Kein Flehen half Iris Hartmann. Zum Schluss traten ihr schon die Schweißperlen auf die Stirn. Weder im Arbeitsamt noch in einem Hotel in der Nähe konnte die Karsdorferin in einem dringenden Bedürfnis die dortige Toilette benutzen, wo ihre Bitte jeweils von einem Mann abgewiesen wurde. Selbst fünf Euro, die sie an der Rezeption hinterlassen wollte, überzeugten letztlich nicht.