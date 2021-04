Wenzel vom 2. April 2011: GUTEN MORGEN, LIEBE LESER

Der erste Wolf wäre der, dessen Ankunft da für den 1. April angekündigt worden war, aber womöglich gar nicht gewesen. Ein Leser teilte der Redaktion gestern per Telefon mit, er halte schon seit geraumer Zeit ein Paar. Es gebe keinerlei Probleme. Es könne gern mal ein Redakteur vorbeikommen und sich die Fütterung ansehen. Aber am 1. April ist unsereiner natürlich ...

Im Übrigen ist das Thema Wolf vielerorts angesagt. So widmete auch der Naturschutzbund Deutschlands Isegrim einen Aprilscherz. Er wolle gegen die Brüder Grimm klagen, weil die den Wolf mit dem Märchen vom Rotkäppchen in Verruf gebracht hätten. Angesichts einer gewissen Prozessfreudigkeit, mit der der Nabu neuerdings in der Region von sich reden macht, wäre ich darauf dann doch fast hereingefallen.

IHR WENZEL