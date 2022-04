Punkewitzer hat seine Begeisterung für Feuerwerk zum (Neben-)Beruf gemacht

Punkewitz - Nun, vielleicht hatte Klaus Lifziks frühkindliche Begeisterung mit dem Beruf seines Vaters zu tun - der Lokführer auf einer Dampflok war. „Jedenfalls fühlten sich mein Zwillingsbruder Jochen und ich zu allem, was knallt und pufft, ganz stark hingezogen. Am meisten vernarrt waren wir in die Feuerwerke, die es zum Kirschfest oder bei großen Sportveranstaltungen gab“, sagt der in Naumburg aufgewachsene 65-Jährige, der heute in Punkewitz lebt. Während er beruflich in die Fußstapfen seines Vaters trat und sich zum Lokschlosser, später -führer ausbilden ließ, blieb die Faszination für Feuerwerke ein ständiger Begleiter - und mündete sogar in ein eigenes Gewerbe.