Der Rummel hat seine „Zelte“ bis zum 21. April auf der Naumburger Vogelwiese aufgeschlagen. Was alles geboten wird und welche Sorgen die Schausteller umtreiben. Ein Rundgang vor der Eröffnung am Freitag.

Rummel macht Station in Naumburg

Naumburg - 1979 galt sie in der DDR als Straßenfeger, 2023 kam eine Neuverfilmung in die Kinos: Die Kultserie „Spuk unterm Riesenrad“ erreicht nun Naumburg – in besonderer Form. Auf der Vogelwiese hat Schausteller Daniel Hahnemann aus der Gemeinde Südharz die Geisterbahn aus der Serie aufgebaut.