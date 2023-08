Mit starker Weißenfelser Fraktion geht die Burgenland-Zweite in die neue Saison der Sachsen-Anhalt-Liga. Auch der neue Coach hat eine WHV-Vergangenheit.

In dieser Besetzung belegte die HCB-Zweite beim eigenen Turnier am Samstag in Plotha den dritten Platz - hinten, v.l.: Alexander Schrei, Stephan Meyer, Anton Schmidt, Martin Tillmann, Max Seume, Tim Krenz, Stephan Fichtner; vorn, v.l.: Moritz Zänker, Max Knoblauch, Matthias Manz, Robin Broneske, Lucas Rothe.

Plotha - Als vor nunmehr zehn Jahren vom Naumburg-Stößener Handballverein und vom Prittitzer Teil der damaligen SG Saaletal der HC Burgenland gebildet wurde, hatten die Protagonisten um Uwe Gering mit der Namensgebung natürlich vor allem eines im Blick gehabt: einen breit aufgestellten Club zu gründen, der die besten Handballer des gesamten Kreises vereint. Die Tür wurde besonders dem Weißenfelser HV offen gehalten, doch alle Versuche der Kooperation scheiterten.

Nun ist Uwe Gerings Traum quasi durch die Hintertür zumindest zum Teil in Erfüllung gegangen: Mit einer großen Weißenfels-Fraktion startet die zweite Männermannschaft des HCB am kommenden Samstag mit der Partie bei Eintracht Gommern in die neue Saison der Sachsen-Anhalt-Liga. Auch der neue Coach, Björn Weniger, hat eine WHV-Vergangenheit. Er wehrt sich aber gegen den Vorwurf, er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Weißenfelser wegen der zahlreichen Abgänge zum HCB ihr Verbandsliga-Team vom Spielbetrieb zurückziehen mussten. „Das haben nicht die Spieler oder ich zu verantworten, sondern andere Leute“, sagt Weniger, ohne Namen zu nennen, aber er meint damit wohl den früheren WHV-Vorstand.

Zwei Kreuzbandrisse

Er habe seit drei Jahren weder als Aktiver noch als Übungsleiter viel mit seinem Ex-Verein zu tun gehabt, abgesehen davon, dass er in Notfällen das eine oder andere Mal bei der WHV-Ersten eingesprungen sei. Der Kontakt zu HCB-Präsident Gering und zum Sportlichen Leiter des Clubs, Steffen Baumgart, bestehe schon seit Längerem; nun habe man sich auf eine Zusammenarbeit verständigen können, erzählt Björn Weniger, der bei der Burgenland-Zweiten von den noch selbst mitspielenden Stephan Fichtner und Alexander Schrei beim Coachen unterstützt wird.

Alexander Schrei (am Ball) ist zusammen mit dem ebenfalls noch mitspielenden Stephan Fichner als Co-Trainer des neuen Coaches Björn Weniger tätig. (Foto: Torsten Biel)

Schrei ist im Sommer zusammen mit Anton Schmidt, Lucas Rothe, Max Seume und Robin Broneske vom WHV nach Plotha gewechselt, wo die HCB-Zweite ihre Heimspiele austrägt. Neu im Team ist auch der zuletzt vereinslose Max Fuchs, der einst für die HCB-Erste bereits in der Mitteldeutschen Oberliga gespielt hat, sich aber in einem Testspiel ebenso einen Kreuzbandriss zugezogen hat wie der junge Martin Voigt.

Dritter bei Generalprobe

„Durch dieses Verletzungspech haben sich auch unsere Saisonziele etwas verschoben“, sagt Björn Weniger, der als Sozialarbeiter bei der Kreisverwaltung tätig ist. „Mit voller Kapelle hätten wir sicher das Zeug dazu gehabt, unter die besten acht Teams zu kommen. Nun wäre ich froh, wenn wir ziemlich schnell den Klassenerhalt schaffen.“ Mit der Saisonvorbereitung sei er - abgesehen von den Hiobsbotschaften - zufrieden, so der 38-Jährige. „Es waren immer 14 bis 16 Leute beim Training. Die Einstellung hat gestimmt. Nun aber wird es Zeit, dass es um Punkte geht.“

Bei der Generalprobe vor dem Saisonstart, dem eigenen Turnier am Samstag in Plotha, belegte die HCB-Reserve den dritten Platz, während die zweite Frauenmannschaft, die nun ebenfalls in der Sachsen-Anhalt-Liga spielt, auf dem Silberrang landete.

Aufgebot des HC Burgenland II

Tor: Matthias Manz, Max Knoblauch, Robin Broneske, Marwin Richter

Kreis: Stephan Fichtner, Anton Schmidt, Martin Tillmann

Rückraum: Alexander Schrei (Mitte/links), Paul Zänker (Mitte), Stephan Meyer (Mitte/links), Lucas Haucke (links/ rechts), Tom-Erik Röhrborn, Max Fuchs

Außen: Jonas Hassenmeier, Martin Voigt, Maxim Slamka, Lucas Rothe (alle links), Tim Krenz, Max Seume (beide rechts)