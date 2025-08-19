Der Dorndorfer Winzer Johannes Beyer hat bereits am vergangenen Sonnabend mit der diesjährigen Lese begonnen. Welche besondere Kreation aus den soeben geernteten Trauben der Piwi-Rebsorte Solaris entstehen soll.

Wenn 82 Grad den Urlaub versauen: Warum Winzer Johannes Beyer trotzdem mit Sekt anstoßen will

Seine am vergangenen Sonnabend geernteten Trauben der Rebsorte Solaris hat Winzer Johannes Beyer in der Presse bereits zu Most verarbeitet.

Laucha - Die Rebsorte Solaris sei jedes Jahr sein ganz persönlicher „Urlaubsversauer“, sagt der Dorndorfer Winzer Johannes Beyer. Erst jüngst von einem neuntägigen Kurztrip mit Frau Daniela und den drei Töchtern aus Istrien zurückgekehrt, will Johannes Beyers Aussage allerdings augenzwinkernd verstanden werden.