Weg frei für die Arche Noah

Am Senfkorn-Aktionstag spielt die Evangelische Kindertagesstätte „Sterntaler “ nicht nur weitere Spenden ein, sondern holt auch das Sommerfest nach.

Holt mit dem ?Senfkorn?-Aktionstag zugleich das ausgefallene Sommerfest nach: die Evangelische Kindertagesstätte ?Sterntaler? in Eckartsberga.

Eckartsberga - Unbeschreibliche Freude stand Freitagnachmittag Groß und Klein in Eckartsberga ins Gesicht geschrieben. Nach schweren Monaten diverser Einschränkungen und Kontaktvermeidung strömten Jung und Alt in die Evangelische Kindertagesstätte, um mit den „Sterntalern“ ihren „Senfkorn“-Aktionstag auf einem liebevoll dekorierten, idyllischen Außengelände der seit 106 Jahren bestehenden Einrichtung zu feiern. Gründe gab es gleich mehrere. So wurde das coronabedingt ausgefallene traditionelle Sommerfest nachgeholt, wurden jene inzwischen ehemaligen sechs „Sterntaler“-Kinder verabschiedet, die seit Anfang September nun täglich den Schulranzen schultern, und wurde schließlich der „Senfkorn“-Aktionstag der gleichnamigen Stiftung der Thüringer Landeskirche begangen.