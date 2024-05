In der Naumburger Kadette wird Winfried Holthaus in sein Amt als neuer Präsident des Oberlandesgerichts Naumburg eingeführt und sein Vorgänger Uwe Wegehaupt feierlich verabschiedet. Die Justiz steht dabei vor mannigfaltigen aktuellen wie künftigen Herausforderungen.

Wechsel in Zeit des Wandels: Winfried Holthaus folgt auf Uwe Wegehaupt als neuer Präsident

Justizministerin Franziska Weidinger mit dem neuen Präsidenten des Oberlandesgerichts Naumburg, Winfried Holthaus (r.), und dessen Vorgänger Uwe Wegehaupt, der feierlich in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Das heutige stattliche Gebäude des Oberlandesgerichts in Naumburg wurde einst in den Jahren von 1913 bis 1917 errichtet, weil der Vorgängerbau auf dem Georgenberg zu klein wurde. Eine ähnliche, wenn auch kurzfristige Situation herrschte am Donnerstagnachmittag, als zwei besondere Ereignisse aufeinander trafen.