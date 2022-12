Warum Eigenheimpläne erst mal auf Eis gelegt werden

Ein Investor will am Rand Possenhains Häuser errichten - der Rat schiebt dem einen Riegel vor.

Auf der Fläche links des Grabens plant ein Investor, Eigenheime zu errichten. In Possenhain sorgt das für Unmut.

Schönburg - In der Gemeinde Schönburg ist Plänen eines Investors, auf einem Acker am Ortsrand von Possenhain ein Neubaugebiet zu errichten, vorerst der Riegel vorgeschoben. Der Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Dienstag einen sogenannten Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan von 2019 aufgehoben, gemäß dem perspektivisch hätte gebaut werden können.