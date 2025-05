4. „Unstrut-Wein-Erlebnis“ am Wochenende Von Zahlenrätseln und Newcomern: Was „Uwe“-Event von der Saale-Weinmeile zu Pfingsten abhebt

Am Sonnabend, dem 31. Mai 2025, erlebt das „Unstrut-Wein-Erlebnis“, kurz „Uwe“, bereits die vierte Auflage. Was es in diesem Jahr Neues bei der Veranstaltung mit stetig wachsenden Besucherzahlen gibt.