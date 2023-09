Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schieben - Ein Dorfrundgang in Schieben - da bist du in ein paar Minuten durch. Hört man oft und stimmt auch, wenn man lediglich an der Hauptstraße entlang geht. Ortseingangsschild, das einstige Rittergutsgelände, ein weitgehend verlandeter Teich, eine Bushaltestelle und vor allem viel Grün, Ortsausgangsschild. Doch Schieben darf für sich in Anspruch nehmen, aus Ober-, Mittel- und Unterdorf zu bestehen.