Von Saisonabbruch profitiert

Naumburg/Gotha - Erneut hat kein Teilnehmer aus der Saale-Unstrut-Finne-Region die jüngste Runde im EM-Tippspiel von Tageblatt/ MZ gewonnen. Immerhin kommt der Sieger des vierten Spieltags der Europameisterschaft aber aus dem benachbarten Thüringen: Nick Schuch, der in Gotha wohnt.

Der 31-Jährige kam als einziger der insgesamt mehr als 500 Tipper auf elf Punkte, gewann damit die 50 Euro, die von der BRU Security GmbH spendiert werden, und übernahm auch die Führung in der Gesamteinzelwertung. Den geteilten zweiten Platz der Spieltagswertung belegten Jens Reinboth aus Laucha und Steffen Alt aus Balgstädt mit je acht Zählern.

Nico Schuch ist Abteilungsleiter Fußball des SV Frisch Auf Emleben, dessen erste Männermannschaft in der Kreisliga Westthüringen, Staffel 1, um Punkte kämpft. In der wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21 allerdings einigermaßen erfolglos - sie wurde Tabellenletzter. „Unser Glück ist jedoch, dass das Spieljahr nicht gewertet wird und wir deshalb nicht absteigen müssen“, sagt Schuch, der selbst als Stürmer Teil des Teams ist. „Wir haben jetzt ein neues Trainergespann und wollen in der bevorstehenden Saison voll angreifen.“ Für einen Dorfverein hätten die Emlebener eine ziemlich gute Nachwuchsarbeit, berichtet der Abteilungsleiter, der beruflich als Finanzbuchhalter für einen freien Schulträger tätig ist, stolz. Etwa die Hälfte der rund 300 Vereinsmitglieder sind Fußballer. Von der F-Jugend, die von Nick Schuch trainiert wird, bis zur A-Jugend, die in den vergangenen Jahren auf Kreisebene schon Meisterschaft und Pokal gewann, ist der SV Frisch Auf in den verschiedenen Altersklassen vertreten.

Auf das EM-Tippspiel unserer Zeitung, deren Gesamtwertung er dank seiner bärenstarken vierten Runde nun mit vier Punkten Vorsprung anführt, ist Schuch über eine Suche bei Google aufmerksam geworden. Einen Bezug zu Naumburg und Umgebung hat er bislang noch nicht. „Testspiele gegen Mannschaften aus dieser Region haben wir noch nicht gemacht, weil sie doch eine ziemliche Ecke entfernt ist. Doch sollten sich Fußballteams von Saale und Unstrut mal nach Westthüringen ’verirren’ oder ein Trainingslager in der Sportschule Bad Blankenburg absolvieren, dann stehen wir Emlebener sofort als Freundschaftsspielpartner bereit“, verspricht Nick Schuch.

Vielleicht muss der Thüringer aber bald selbst eine Fahrt nach Naumburg einplanen - wenn er Tippspiel-Gesamtsieger wird und den Hauptpreis bei Euronics einlöst.

BRU und Euronics XXL sind die beiden Hauptsponsoren des EM-Tippspiels unserer Zeitung. (Grafik: Bernd Martin)

Gesamteinzelwertung nach dem vierten Spieltag:

1. Nick Schuch (Gotha) 38

2. Cuesta Jimenez (Hamburg) 34

3. Thomas Kiene (Burgdorf) 33

3. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 33

3. Hildegard Haller (Gernstedt) 33

6. Florian Jäger (Freyburg) 32

6. Felix Rohwer (Bremen) 32

6. Norbert Schiele (Lossa) 32

6. Arturo Rodriguez (Lübeck) 32

6. Christian Bock (Hamburg) 32

6. Lisa Herz (Klosterhäseler) 32

6. Maria Rottwinkel (Ostbevern) 32

6. Patryk Tischbierek (Frankfurt/Main) 32

Bestes Team des vierten Spieltags war „Schüco“ - das sind Martin Sturm aus Freyburg und Andreas Standtke aus Tagewerben - mit 5,5 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wir_sind_Kaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 29,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.