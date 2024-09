Am Sonnabend liest Autorin Simone Trieder aus ihrem Roman. Am 20. und 21. September öffnet Künstlerin Andrea Freiberg ihr Atelier. Welche Pläne die Besitzerin des Gebäudes noch verfolgt.

Das Bahnhofsgebäude in Nebra liegt seit 2016 in den Händen von Jana Fischer.

Nebra - Seit gut acht Jahren in Privathänden, füllt sich das Bahnhofsgebäude in Nebra zunehmend mit Leben. Zur Freude der Besitzerin Jana Fischer und wohl auch vieler Kulturfreunde. Am kommenden Sonnabend verwandelt sich der alte Wartesaal in einen Leseort. Anlässlich des Kumbra-Literaturfestivals stellt Simone Trieder ab 15 Uhr ihren aktuellen Roman „Gastrow oder die Poesie der Technik“ (Mitteldeutscher Verlag) vor.

Darin erzählt sie von einer Utopie im 20. Jahrhundert, der Geschichte ihres Großvaters und der Poesie der Technik, nicht zuletzt durch ihre Sprache. Die 1959 in Quedlinburg geborene Autorin lebt in Halle, verfasst neben Prosa auch Lyrik, Dramatik, Kinderbücher und Werke zur Regionalgeschichte. 2005/2006 war sie Stadtschreiberin der Stadt Halle. 2021 erhielt sie den Hauptpreis der Akademie für gesprochenes Wort Stuttgart. Die Lesung ist kostenfrei.

Blick in den ehemaligen Wartesaal des Nebraer Bahnhofsgebäudes. Hier findet am Sonnabend eine Lesung statt. (Foto: I. Knoor)

Gut eine Woche später, am 21. und 22. September, öffnet Künstlerin Andrea Freiberg ihr Wohn-Atelier „Studio 1“ im Bahnhofsgebäude. Besucher können an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr Malerei, Installationen und Fotografien in Augenschein nehmen. Die gebürtige Apoldaerin, die auf mehrere Ausstellungen, Stipendien und Preise zurückblicken kann, ist seit Sommer 2023 in Nebra ansässig (wir berichteten).

Die Künstlerin Andrea Freiberg hat im Bahnhof Nebra ihr Wohnatelier eingerichtet. (Foto: Torsten Biel)

Das Bahnhofsgebäude werde weiterhin schrittweise und behutsam saniert, erzählt Besitzerin Jana Fischer. Neben dem Kunstatelier sind bereits Ferienzimmer entstanden. „Die ehemalige Bahnhofsgaststätte wartet noch auf einen Betreiber. Auch mit dem Güterschuppen soll künftig ein Raum für Kultur und Bewegung entstehen“, berichtet die Besitzerin weiter. Die Stadt- und Verkehrsgeografin aus Leipzig hatte das Bahnhofsgebäude 2016 erworben. Zwölf Jahre zuvor hatte die Bahn hier ihren Service eingestellt.