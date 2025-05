Deutschlands Väter lassen sich in diesem Jahr am 29. Mai feiern. Doch immer mehr nutzen den Feiertag für Ausflüge und gesellige Unternehmungen im Kreise ihrer Familien. Ein Überblick an Veranstaltungen zwischen Naumburg und Lossa.

Von Flugtagen bis Lanz-Bulldog-Treffen: Was in der Region so los ist zu Himmelfahrt

Naumburg/Gleina/hbo/be/gjäj/löf - Die Zeiten, in denen ausschließlich die Männer zu „Himmelfahrt“ loszogen, sind lange vorbei. Neben den Herrengruppen sind immer auch viele Familien bei Ausflügen zu beobachten. Hier ein Überblick, was Donnerstag und folgend in der Saale-Unstrut-Finne-Region unter anderem los ist.

Zwischen der Rudelsburg und der Schönburg konzentriert sich der Herrentag zumeist in Saalenähe. Auf der Rudelsburg selbst, aber auch im „Fischhaus“, an der „Henne“, am „Halleschen Anger“, am „Pegel“, im „Felsenkeller“ oder in der „Neuen Welt“, um mal nur einige zu nennen, wird sicherlich wieder bei Gesang und Getränk Stimmung sein.

Während in Gleina am Himmelfahrtstag wieder das Lanz-Bulldog-Treffen ab 10 Uhr in der Straße der Einheit ansteht, lädt die Pfingstgesellschaft Gleina s ab 10 Uhr nach Müncheroda. Der Grill brennt, es gibt Fassbier.

Von Flohmarkt bis Kunstflug - Volles Programm auf Flugplatz Laucha-Dorndorf

Beim Luftsportverein Laucha-Dorndorf laufen die Vorbereitungen für die Flugtage am Himmelfahrtswochenende vom 29. Mai bis 1. Juni. An allen drei Tagen findet ein Programm statt, wobei auch zum „Vatertag“ die ganze Familie willkommen ist, denn neben den Aktivitäten am Himmel gibt es einen Flohmarkt und zusätzlich eine Hüpfburg für die Jüngsten. Traditionell werden an allen drei Tagen Flugvorführungen und Mitfluggelegenheiten geboten, wenn die Windverhältnisse das erlauben. Darüber hinaus sind auch die Modellflieger mit ihren selbst gebauten Modellen vor Ort.

Auch atemberaubende Kunstflüge von Profis gibt es zu bestaunen: Immer ab 10 Uhr finden Vorführungen und sogar Formationskunstflug statt, auch Segelflieger sind mit am Start. Fallschirmspringer werden bei den Flugtagen in Laucha ebenfalls dabei sein. Wagemutige Besucher haben damit die Gelegenheit zum Tandemfallschirmsprung.

Himmelfahrt oder Männertag: Egal wie man das Ereignis nennen möchte, viele Gruppen werden wieder unterwegs sein, so wie einst diese hier aus Naumburg. Torsten Biel

Der Verein Pfingstochsen lädt am Himmelfahrtstag ab 10 Uhr in der „Sohle 9“ in Kleinwangen am Sportplatz zum geselligen Beisammensein ein. Es gibt Bier vom Fass und Leckeres vom Grill, außerdem können handgemachte Likörprodukte vom „Milchlädchen“ probiert werden.

Feuerjubiläum in Bucha und Fahnenweihe in Lossa

Zum geselligen Vatertags-Zusammensein lädt die Wirtin der Gaststätte „Zur Blutbuche“ am Donnerstag in Bucha ein. Es wird vor der Gaststätte gegrillt, als Schlechtwettervariante sind Fischbrötchen, Soljanka und Fleischkäsebrötchen zur Stärkung der Männer auf Tour im Angebot, natürlich auch die passenden Getränke. Darüber hinaus wird in Bucha auch am Wochenende gefeiert. Ihr 90. Gründungsjubiläum begeht am Sonnabend, 31. Mai, die Freiwillige Feuerwehr auf dem Sportplatz. Nach der Eröffnung soll um 14.30 Uhr feierlich ein neues Feuerwehrauto übergeben werden. Um 16 Uhr wird zur Rundfahrt mit den Fahrzeugen der Wehr durch die Kaiserpfalz eingeladen, ab 16.45 Uhr steigt eine Technik-Show.

Für die kulinarische Versorgung stehen Grill sowie die Feldküche der Feuerwehr, an der Nudeln mit Gulasch serviert werden, parat. Daneben gibt es reichlich Kuchen und Kaffee und natürlich auch andere Getränke. Während für die kleinen Gäste den Nachmittag über ein Spielanhänger und eine Hüpfburg zur Verfügung stehen, dürfen sich die Erwachsenen ab 20 Uhr auf ein buntes Abendprogramm freuen.

Das Wochenend-Programm mit festlichen Höhepunkten rund um 100 Jahre Fahnenweihe beim Burschenverein Lossa ist bereits festgezurrt. Am Freitag, 30. Mai, beginnt 17 Uhr in der Kirche die festliche Fahnenweihe mit anschließendem Tanzabend mit „Schmidters“. Der Sonnabend, 31. Mai, steht ein Umzug, ein Vereinswettkampf und eine abendlichen Schaumparty auf dem Programm. Am Sonntag, 1. Juni, werden zum Kindertag am Nachmittag Familienaktionen angeboten.