Das Besucherzentrum „Arche Nebra“ in Kleinwangen zeigt ab Gründonnerstag mit „Dressed – Rom macht Mode“ wieder eine Sonderschau. Warum die Wanderausstellung des Museums zur Varusschlacht Kalkriese ein Glücksfall ist und die ganze Familie anspricht.

Ute Bühning stattet die Schaufensterpuppe als Matrone Livia aus. In einem Schaukasten gibt es Infos zur fiktiven Person und zur Kleidung.

Kleinwangen - Rom im Jahr 201 vor Christus an einem Morgen. Die gut situierte Matrone Livia zieht sich an für den Gang in die Stadt. Erst die Tunika, dann die Stola, oben drauf schließlich die Palla. Das dauert. Und nicht zu vergessen – der Gürtel. „Der war damals das wichtigste Bekleidungsstück“, sagt Ute Bühning.