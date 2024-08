In Dobichau nimmt Projekt eines Spielplatzes für wachsende Kinderschar im Dorf immer mehr Gestalt an. Nachdem Basis gelegt ist, soll nun über Spendenaktion Spielgerät angeschafft werden.

Von der Grill- zur Spielhütte: Kinder in Dobichau fiebern Komplettierung von Spielplatz entgegen

Vorfreude auf Fertigstellung des Spielplatz-Projekts: Der siebenjährige Raphael und sein Bruder Dean (12) chillen am improvisierten Sandkasten.

Dobichau - Dobichau bekommt nun endlich das, was sein „Geschwisterdorf“ Pödelist längst sein Eigen nennt – einen Spielplatz. Das von den beiden Dobichauer Müttern Nicole Niechciol und Heike Held mit Blick auf die durch Zuzüge stetig gewachsene Kinderschar in dem Freyburger Ortsteil angeschobene Projekt nimmt immer mehr Form und Gestalt an. Für die Komplettierung, beispielsweise hinsichtlich der Ausstattung mit Spielgeräten, ist nun auch noch eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen worden.