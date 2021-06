Von der Finne ins Rhein-Ahr-Tal

Naumburg/Sinzig - Renzo Schorch hat in Rheinland-Pfalz sein Glück gefunden. Der Liebe wegen (die Patricia heißt) verschlug es den Eckartsbergaer vor fünf Jahren nach Sinzig, das sowohl an der Ahr als auch am Rhein gelegen und vom Weinbau geprägt ist. Parallelen also zu Schorchs Heimat in der Saale-Unstrut-Finne-Region. Töchterchen Leonie (ein Jahr alt) komplettiert die junge Familie, und auch beruflich ist beim früheren Kicker des Eckartsbergaer SV und des ESV Herrengosserstedt alles paletti; er ist im Garten- und Landschaftsbau tätig.

Was dem 31-Jährigen - wenn man so will - noch zum kompletten Glück fehlte, war ein Sieg im Tippspiel von Tageblatt/MZ. „Ich war schon öfter ganz nah dran, aber zu mehr als zu Platz zwei hat es nie gereicht“, berichtet Renzo Schorch. Nun, auch in dieser Hinsicht läuft es für den früheren Burgenländer, hat er doch - im Losverfahren gegen die punktgleichen Mittipper Michael Schöppe aus Naumburg und Hannes Schunke aus Wengelsdorf - die zweite Runde des EM-Tippspiels unserer Zeitung für sich entschieden. Verdienter Lohn sind 50 Euro, die von der BRU Security GmbH spendiert werden.

BRU und Euronics XXL sind die Hauptsponsoren des EM-Tippspiels unserer Zeitung. (Grafik: Bernd Martin)

Resultate/Renzo Schorchs Tipps:

Schottland - Tschechien 0:2/0:2

Polen - Slowakei 1:2/2:1

Spanien - Schweden 0:0/3:1

Ungarn - Portugal 0:3/0:3

Frankreich - Deutschland 1:0/2:1

Bestes Team des zweiten Spieltags war „SV_Mertendorf“ mit Michael Schöppe, Maik Krähling und Ralf Kunze aus Naumburg (5,0 Punkte im Schnitt). In der Gesamtwertung führt hier weiter „SFS“ - das sind Silke und Frank Schoder aus Naumburg - mit nunmehr 13,0 Zählern. Der Sieger der Mannschaftsgesamtwertung erhält ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Anmeldung und Tippabgabe unter: www.kicktipp.de/tageblatt