Naumburg - Ein bisschen ehrfürchtig hatten sie an dem riesigen, alten Konferenztisch Platz genommen. Doch als der Oberbürgermeister ihnen Apfel- und Orangensaft angeboten und - als der nicht zu reichen drohte - sogar noch ein ganzes Tablett weiterer Flaschen geholte hatte, da war das Eis gebrochen. Neun Vorschulkinder der Kita „St. Nikolaus“ besuchten am Donnerstag im Rahmen ihres „Naumburg“-Projekts den OB Armin Müller in dessen Amtszimmer. Dort staunten sie über die goldene Amtskette, vor allem aber stellten sie ihre Fragen, die sie vorbereitet hatten. Tageblatt/MZ hörte zu, was OB Müller antwortete.

