Schausteller begrüßen vom kommenden Freitag bis 8. Oktober Gäste auf der Naumburger Vogelwiese. Höhepunkt: Feuerwerk mit Pyro-Show am 7. Oktober.

Gaudi in Naumburg

Naumburg/cm - Ab dem morgigen Freitag bis zum 8. Oktober „rummelt“ es in Naumburg. Das Oktoberspektakel macht Station auf der Vogelwiese. „Erstmals begrüßen wir ,Das große 7D-Kino’, eine besondere Mischung aus Kino und Fahrgeschäft mit sieben Dimensionen. Die Besucher tauchen in eine Welt der neuen, digitalen Generation für alle Sinne“, so Veranstalter Nico Fleischmann.