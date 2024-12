Naumburg. - Kulinarisch weht ein neuer Wind im SRH Klinikum Naumburg. Urheber dessen ist Sascha Jakobi, der im August 2024 in der SRH-Tochter, der SRH YourService GmbH, als Küchenleiter eingestellt wurde. An die neue Arbeit geht er mit einem interessanten Anspruch: „Wir sind im Krankenhaus und in keinem 4- oder 5-Sterne-Hotel. Das was ich dabei aber sehe: Im Restaurant oder Hotel kann sich jeder Gast raussuchen, was er isst. Hier muss der Patient essen, was er von uns bekommt. Deswegen sollte es qualitativ und geschmacklich passen und besser sein“, sagt der 42-Jährige. Dass, diese Messlatte angelegt, bei der Naumburger Klinikkost „noch ganz viel Luft nach oben ist“, weiß der gelernte Koch aus eigenem Erleben nur zu gut.

