Die Deutsche Bahn arbeitet mit Hochdruck an ihren vier Brücken in Bad Kösen und bei Saaleck. Noch rollen die Züge zwischen Weißenfels und Erfurt, doch bald gibt es eine mehrtägige Sperrung im Bahnverkehr.

149 Meter lang ist das Brückenbauwerk der Deutschen Bahn in Bad Kösen. Wegen Arbeiten an der Brücke fallen demnächst Züge aus.

Bad Kösen. - Rund 70 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in die Sanierung ihrer 20 Brücken zwischen Weißenfels und Erfurt, allein vier sind es insgesamt in Bad Kösen und bei Saaleck, an denen derzeit auf Hochtouren gearbeitet wird. Bereits 2017 waren drei Bauwerke in Naumburg saniert worden. Die Arbeiten sind umfangreich, weswegen nur eines von zwei Gleisen befahrbar ist.