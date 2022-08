Viel los in Naumburgs „Wohnstube“: Weinfest trifft auf Töpfermarkt und Drehorgelfest

Am Wochenende findet in Naumburg wieder der Töpfermarkt statt. Rund 70 Berufskeramiker werden dazu erwartet.

Naumburg - In Naumburg wird am kommenden Wochenende groß gefeiert. Denn immer am letzten Wochenende im August steht das Weinfest im Programm, in diesem Jahr vom 26. bis 28. August. Ein umfangreiches und vielfältiges Programm, nicht nur für die Freunde der edlen Tropfen, erwartet die Besucher, heißt es in einer Ankündigung. Denn mit dem 31. Töpfermarkt, der von der Töpferinnung veranstaltet wird, dem Drehorgelfest und dem „Weinkultor“ ist für abwechslungsreiche Unterhaltung bei Jung und Alt gesorgt.

Von Freitag bis Sonntag lädt der Holzmarkt mit seinen Winzern aus der Region ein. Es sind dies: Weingut Herzer, Winzerhof Gussek, Der Steinmeister, Thüringer Weingut, Weinbau am Geiseltalsee, Weingut Schulze, Weinhaus Gaudig und die Stiftung Hoflößnitz aus Sachsen. Eröffnet wird das Weinfest am Freitag um 18 Uhr auf der kleinen Festbühne, von Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) und den Weinmajestäten der Region. Anschließend können die Besucher dort das ganze Wochenende Saale-Unstrut-Weinspezialitäten, Geselligkeit und ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm genießen. Begrüßt werden dazu traditionell auch Gäste aus der Partnerstadt Aachen.

Rund 70 Berufskeramiker bei Töpfermarkt dabei

Zum 31. Mal veranstaltet die Töpferinnung Sachsen-Anhalt den Naumburger Töpfermarkt. Rund 70 Berufskeramiker aus ganz Deutschland werden vertreten sein. „Vom Geschirr bis zum Einzelstück, von der Gartenkeramik bis hin zum Schmuck wird es wieder ein verlockendes Angebot an professionell hergestellter Keramik geben“, teilt Mitorganisatorin Madleen Kröner mit. Auch für das leibliche Wohl sei vor Ort gesorgt.

Am Drehorgelfest werden mit ihren Instrumenten mitwirken: Christine und Peter Lehmann aus Weißenfels, Wolfgang Funke aus der Region Naumburg, Iris und Heinz Krappatsch aus Zeitz, Armin Woska aus Taucha (Sachsen), Ulrike und Dietmar Jaenisch aus Gronau, Josef Sewelies aus Eschweiler, Mechthild und Heinz Krieft aus Harsewinkel, Christoph Hübner aus der Partnerstadt Aachen (alle Nordrhein-Westfalen), Albrecht Hoffmann aus Bückeburg (Niedersachsen) sowie Gisela und Josef Lechner aus Schongau (Bayern).

Mit einem vielfältigen Programm wartet auf dem Marienplatz die Veranstaltung „Weinkultor“ auf. Geboten wird viel Musik von Bands und DJs, Workshops sowie Aktionen für Kinder.

Naumburger Kunstmesse diesmal am Ende des Jahres

Die Naumburger Kunstmesse wird in diesem Jahr und damit erstmalig seit 2010 nicht im Rahmen des Weinfestes stattfinden. „Regionale Künstler die ihr Können und ihre Werke, von Malerei in der unterschiedlichsten Form über stilvolle Fotografie bis hin zu formschönen Skulpturen zeigen, planen die Ausstellung vom 28. November bis 11. Dezember in der Galerie im Schlösschen“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Weitere Informationen zu den drei Festen und zum Programm sind im Internet erhältlich auf der Seite www.naumburger-weinfest.de