Die Verbandsgemeinde Unstruttal plant, die freie Kita „Kleine Rebläuse“ in Freyburg aus ihrem Handlungskonzept zu streichen. Vereinschefin Cornelia Jesswein sieht indes letztlich die Verantwortung an ganz anderer Stelle.

VG stellt Freyburger Kita „Kleine Rebläuse“ infrage - Was Chefin des Trägervereins dazu meint

Freyburg - In der Kindertagesstätte „Kleine Rebläuse“ in Freyburg herrscht Verwirrung. Der Auslöser: Die Verbandsgemeinde Unstruttal plant, die Einrichtung in freier Trägerschaft künftig aus ihrem Handlungskonzept zu streichen – wie die Kindertagesstätte „Reinsdorfer Landzwerge“.