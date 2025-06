Der Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderates Unstruttal empfiehlt Vertragsauflösung und damit die Schließung der Kita „Reinsdorfer Landzwerge“ in Reinsdorf. Eltern fordern weiterhin deren Erhalt. Welche Einrichtung ebenfalls nicht mehr im Konzept der VG ab Sommer 2026 auftauchen soll.

Der Kindertagesstätte „Reinsdorfer Landzwerge“ in Reinsdorf droht im Sommer 2026 die Schließung.

Wetzendorf/Reinsdorf - Wohl nur noch ein Wunder kann die Kindertagesstätte „Reinsdorfer Landzwerge“ in Reinsdorf vor einer Schließung bewahren. Im Beisein von Müttern und einer Erzieherin empfahl der Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderates Unstruttal in seiner Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen, die Vereinbarung zwischen der VG und der Volkssolidarität als Träger der Einrichtung zum 31. Juli 2026 aufzulösen.