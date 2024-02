Am vergangenen Freitag kam der Schulbusverkehr im Burgenlandkreis wegen des Streiks zum Erliegen.

Naumburg - Die sogenannten geteilten Dienste für Busfahrer sind ein spezifisches Problem im Burgenlandkreis. Hier ist die ländliche Fläche besonders groß, Schulbusse machen demzufolge einen großen Teil des Nahverkehrs aus. Einmal am Vor- und dann wieder am Nachmittag müssen die Fahrer ran, dazwischen haben sie eine Unterbrechung , die bislang mit einer Pauschale von acht Euro vergütet wird. Die Gewerkschaft Verdi möchte nun in den Tarifverhandlungen erreichen, dass diese auf 30 Euro angehoben wird.