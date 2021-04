Vereinsleben: Stößener Bürger packen an

Die Stößener Stadtkasse ist leer. Freiwillige Aufgaben wie die Sanierung des von Vereinen der Stadt genutzten historischen Schützenhauses sind damit nicht möglich. Diese von Bürgermeister Horst Schubert (parteilos) in einer früheren Ratssitzung getroffene Aussage jedoch stachelte die Stößener geradezu ...

Mit ihren Arbeiten zur Sanierung des Stößener Schützenhauses knüpfen die Stößener Einwohner an die vor einigen Jahren erfolgte Instandsetzung des Gebäudes an. Das Haus war in den 90er Jahren vom Heimatverein sowie auf Anregung der damaligen Stadträte Harald Pilz und Reinhard Krug mit Hilfe von Spenden sowie zahlreichen Arbeitseinsätzen teilweise erneuert worden. Auch der Gemischte Chor sowie weitere Helfer unterstützten die Sanierung des Gebäudes. Unter dem Verwendungszweck Sanierung Schützenhaus können Privatpersonen und Firmen auf das Konto Stadt Stößen 300 0065 201, Bankleitzahl 800 530 00, Sparkasse Burgenlandkreis, Spenden überweisen. Wer eine Spendenquittung benötigt, meldet sich bei Thomas Rosin, Telefon 0172/6 05 57 24.