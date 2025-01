Ein herrenloser Koffer in einer Regionalbahn aus Leipzig kommend sorgte für einen Großeinsatz am Naumburger Hauptbahnhof. Züge mussten umgeleitet werden, Entschärfer waren vor Ort. Ein Flugetikett führte letztlich zum Besitzer.

Verdächtiger Koffer führt zu Großeinsatz am Naumburger Hauptbahnhof

Merkwürdiger Fund in Regionalbahn

Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers in einer Regionalbahn kam die Bundespolizei im Naumburger Hauptbahnhof zum Einsatz.

Naumburg/tra - Bereits am Freitagabend wurde das Bundespolizeirevier Halle um 21.20 Uhr über ein Gepäckstück in einem Zug am Bahnhof Naumburg informiert, das keiner Person zugeordnet werden konnte. Der Zugbegleiter der aus Leipzig kommenden Regionalbahn nahm den Koffer mit aus dem Zug und öffnete ihn auf dem Bahnsteig 1. Darin befanden sich mehrere gefüllte Flaschen, die mit Paketklebeband umhüllt waren. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei sperrten den Bereich großräumig ab.

Die Züge wurden auf Nachbargleise umgeleitet, und die parallel alarmierten Entschärfer der Bundespolizei trafen um 22.50 Uhr ein. Nach einer Untersuchung durch die Spezialisten konnte Entwarnung gegeben werden, wurden die Behältnisse beziehungsweise die darin befindlichen Flüssigkeiten als ungefährlich eingestuft. Zudem befand sich an dem Koffer ein Flugetikett; dieses führte zu den Personalien eines 26-jährigen Tunesiers. Die Ermittlungen hierzu dauern an.