Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freyburg. - Sie ist zunehmend mehr von Prominenten umgeben und schaut ihnen beinahe täglich tief in die Augen. Dafür muss die Freyburgerin Julia Weise nicht mal ihre Wohnung verlassen. Am Laptop studiert sie die Gesichtszüge weltbekannter Frauen und Männer – nicht nur jener, die noch unter den Lebenden weilen –, um sie mit Kohle- oder Bleistift auf Papier zu bringen. Was dabei entsteht, ist verblüffend. Von einem gestochen scharfen Schwarz-Weiß-Fotoporträt sind die Zeichnungen fast nicht zu unterscheiden. „Was ich mache, nennt man Fotorealismus“, so die 27-Jährige.