Bis August 2026 soll die neue Brücke über die Unstrut in Karsdorf errichtet werden. Jetzt gab es den ersten Spatenstich. Das Land investiert elf Millionen Euro. Aufatmen deshalb im Unstruttal, wobei lange Umwege durch fehlende Behelfsbrücke bestehen.

Unstrutbrücke in Karsdorf: Es geht los für die neue - großräumige Umleitung mehr als ein Jahr lang

Der Bau für die neue Unstrutbrücke hat begonnen. Am Montag beginnt der Abriss des alten Bauwerks.

Karsdorf - 15 Jahre – so lange hat man im Unstruttal gewünscht, gehofft, wohl auch gehadert. Jetzt nimmt ein großes Bauvorhaben seinen Lauf. In Karsdorf haben die Arbeiten für die neue Unstrutbrücke begonnen. Rund elf Millionen Euro investiert das Land in das Bauwerk.