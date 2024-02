Psychische Erkrankungen Unsichtbares Leiden: Welche Folgen Depressionen haben - Betroffene aus dem Burgenlandkreis erzählt

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland erkranken im Laufe eines Jahres an Depressionen. In der Gesellschaft werden sie oft stigmatisiert. Eine Betroffene erzählt von ihren Erfahrungen. Wo man Hilfe bekommen kann.