In Naumburg verwüstet ein Pärchen eine Ferienwohnung und hortet Diebesgut sowie Drogen. Bei der Verhaftung wird die Vermieterin gebeten, das Dekolleté der Diebin zu durchsuchen, mit überraschendem Fund.

In Naumburg ist der Polizei eine Panne bei einem Einsatz passiert. Es fehlte eine weibliche Kollegin zur Leibesvisitation. Am Ende half das Opfer aus.

Naumburg. - Zwei völlig unterschiedliche Fälle, aber eine Gemeinsamkeit: das bloße Kopfschütteln zweier Betroffener über die Arbeitsweise der Polizei in den vergangenen Tagen. In einem Fall scheiterte am Mittwoch im Rahmen einer Einbruch-Serie zunächst die Verhaftung von Tatverdächtigen, ehe es noch zum Happy End kam. Und auch die folgende Geschichte wirft Fragen auf.