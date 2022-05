Unfall in Naumburg: Radfahrer zieht sich schwerste Kopfverletzungen zu

Nach einem Unfall in Naumburg musste ein Radfahrer mit schwersten Kopfverletzungen in ein Klinikum gebracht werden.

Naumburg - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend in der Naumburger Rosa-Luxemburg-Straße ereignet. Wie ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag sagte, war ein 64-jähriger Radfahrer ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Mast eines Vorwegweisers gefahren.

Er zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und wurde ins Klinikum eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei noch an. (ag)