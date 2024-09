In der Kösener Straße in Naumburg ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall, bei dem ein Radfahrer mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen ist.

Unfall in Naumburg: 76-jähriger Radfahrer wird in Kösener Straße schwer verletzt

In der Kösener Straße in Naumburg wurde am Montag ein Radfahrer schwer verletzt. Er stieß mit einem Motorrad zusammen.

Naumburg/tra - Am Montag ist es gegen 12 Uhr in der Kösener Straße in Naumburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen kollidierten die beiden an der Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt.

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, stürzte der 76-jährige Radfahrer durch den Zusammenstoß und musste schwer verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.