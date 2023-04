Auf der A9 bei Weißenfels ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Frauen wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und Ölwehr waren im Einsatz.

In der Nacht zu Sonnabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der Autobahn 9 bei Weißenfels. Eine Autofahrerin war beim Überholen mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert und ins Schleudern geraten.

Naumburg/Weißenfels/cm - Auf der Bundesautobahn 9 in Richtung Berlin hat sich in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stieß eine 58-jährige Opel-Fahrerin während des Überholens an einen Ford Mondeo eines 33-jährigen Fahrers.

Nach dem Zusammenprall geriet die Fahrerin ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die Frau musste in eine Klinik nach Weißenfels, ihre Insassin, 46 Jahre alt, in ein Krankenhaus nach Merseburg gebracht werden. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Der Opel wurde abgeschleppt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Kameraden vor Ort. Zudem wurde die Ölwehr für die Fahrbahnreinigung gerufen. Die Unfallursachenermittlungen dauern an.