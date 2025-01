Underdog HCB verkauft sich in Rostock teuer, Burgenland-Frauen bauen Vorsprung aus

Die dezimierten Oberliga-Männer der Burgenländer hielten im kampf- und körperbetonten Heimspiel gegen Calbe voll dagegen. Kenny Dober, bester Torschütze der Gastgeber, wird hier in die Zange genommen.

Rostock/Plotha. - Sie haben an einer Überraschung geschnuppert, mussten die Heimreise am Ende dann aber doch mit leeren Händen antreten. Die Drittliga-Handballer des HC Burgenland mussten sich am frühen Sonntagabend dem klar favorisierten HC Empor Rostock nur mit 29:32 geschlagen geben. „Es ist einerseits ärgerlich, denn wenn wir ein paar einfache Fehler – die allerdings auch der Belastung geschuldet waren – weniger gemacht hätten, wäre durchaus ein Punktgewinn möglich gewesen. Andererseits hat unsere Mannschaft einen tollen Kampf geliefert und gut verteidigt“, resümiert HCB-Coach Fabian Kunze.