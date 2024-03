Naumburg/Teuchern/Zeitz/afa - Zu Einbruchdiebstählen aus Kleintransportern ist es in der Nacht zu Freitag in mehreren Orten, so in Naumburg, den Teucherner Ortsteile Gröben, Plotha und Prittitz sowie in Zeitz, gekommen, teilt die Polizei am Freitag mit. Die Täter schnitten unter anderem mit Werkzeugen die jeweiligen Schiebetüren der Fahrzeuge auf und entwendeten aus den Innenräumen vorwiegend hochwertige Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Bei einem der Einbrüche wurden die Täter in der Schillerstraße in Zeitz durch einen Zeugen bei der Tat bemerkt und vertrieben. Anhand der Zeugenaussagen sowie der an den jeweiligen Tatorten gesicherten Spuren ermittelt die Polizei nun nach den Tätern. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen, heißt es weiter.

Mögliche Zeugen werden gebeten, Wahrnehmungen zum Tatgeschehen dem Polizeirevier Burgenlandkreis, persönlich oder unter 03443/28 22 93, mitzuteilen.