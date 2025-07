Unbekannten Tätern gelang es am Dienstagmorgen, in der Straße Am Ziegelgraben in Naumburg einen Zigarettenautomaten zu zerstören. Sie erbeuteten Geld und Tabakwaren. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen wurde dieser Zigarettenautomat vor einem Wohngrundstück Ecke Ziegelgraben und Medlerstraße in Naumburg von unbekannten Tätern zerstört.

Naumburg/cm - Am frühen Dienstagmorgen sprengten unbekannte Täter gegen 4.30 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Ziegelgraben in Naumburg. Der Automat wurde dabei erheblich beschädigt. Den Tätern gelang es, eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren und Bargeld zu erbeuten.

Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Tatort, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit.