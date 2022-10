Unbekannte schlagen mehrere Autoscheiben ein - Polizei prüft Zusammenhänge

Eine Reihe an Autoeinbrüchen ereignete sich am vergangenen Sonnabend. Die Polizei prüft nun, ob Zusammenhänge bestehen.

Stössen/Zeitz - Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zwischen einer Reihe von Pkw-Einbrüchen, die sich am Sonnabend gehäuft ereigneten. So stellte, laut Polizei, am Abend der Besitzer eines Renault fest, dass an seinem in der Domherrenstraße von Zeitz abgestellten Auto die rechte vordere Seitenscheibe eingeschlagen war. Eine Geldbörse sowie persönliche Dokumente wurden entwendet.

Bei einem VW, der an einem Feldweg an der Landesstraße 198 bei Meineweh abgestellt war, schlugen Unbekannte die Heckscheibe ein und durchwühlten das Auto. Auf einem Wanderparkplatz in Leißling wurde bei einem Skoda die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Auch in Stößen und Lützen sind Pkw-Scheiben eingeschlagen und so in die Autos eingebrochen worden.

Zudem wurde in Zeitz am Wochenende randaliert. Mehrere Jugendliche sollen in der Nacht zum Sonntag auf Schaufensterscheiben gezielt haben, so in der Wendischen Straße und am Roßmarkt. Außerdem fanden Anwohner im Stadtgebiet am Sonntag mehrere umgekippte Müllbehälter. (ric)