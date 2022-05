Überraschende Ehre: Sommerrodelbahn in Eckartsberga Top-Ausflugsziel

Die Sommerrodelbahn Eckartsberga gehört zu den zehn beliebtesten Destinationen für Familien 2022 in Sachsen-Anhalt. Was genau dahintersteckt.

Die Sommerrodelbahn in Eckartsberga zählt zu den Top-Adressen in Sachsen-Anhalt für Familien.

Eckartsberga - Die Sommerrodelbahn Eckartsberga - seit Kurzem wird sie quasi in einem Atemzug mit Sehenswürdigkeiten wie dem Naumburger Dom, dem Schloss Merseburg oder der Burg Falkenstein genannt - zumindest wenn es um die aktuell zehn beliebtesten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt geht. Gekührt wurden diese von der Plattform „familienausflug.info“. Sie wird von einem österreichischen Online-Marketing-Unternehmen betrieben.

Dass der Sommerrodelbahn diese Ehre jetzt zuteilwurde, kam für die beiden Betreiber der Bahn, das sind die Brüder Werner und Thomas Tittmar, aus heiterem Himmel. „Das Ausflugsziel wurde bei der Auswertung von über 6,6 Millionen Online-Gästebewertungen unter die Top-10-Ausflugstipps für Familien in Sachsen-Anhalt gewählt“, heißt es in der Urkunde besagter Plattform, die vor zirka vier Wochen per E-Mail bei Tittmars eingetroffen ist.

Wer hinter dieser Bewertungsplattform steckt, war den beiden Sommerrodelbahn-Betreibern bis dahin nicht bekannt. Da bedurfte es einer Recherche. „familienausflug.info“ wurde von Roland Bamberger, der mit seinem Online-Unternehmen in Obertrum am See im Salzburger Land ansässig ist, vor gut vier Jahren ins Leben gerufen - aus Eigenbedarf heraus. Auf der Suche nach Ausflugzielen, die sowohl für ihren Sohn als auch für ihre Tochter, heute sechs und vier Jahre alt, passen würden, seien er und seine Frau Svenja immer auf Hürden gestoßen. So fingen beide an, eine eigene kleine Datenbank anzulegen, die immer größer wurde und an der sich schließlich auch andere beteiligten. „So hat sich das verselbstständigt und inzwischen haben wir über drei Millionen Besucher auf der Seite im Jahr“, erzählt der 35-Jährige. Inzwischen können Familien auf familienausflug.info selbst Bewertungen und Bilder hochladen. Zudem gibt es eine große Facebook-Community.

Der familien.info-Award „Top Ausflugsziel“ wird seit drei Jahren vergeben - 2022 aber erstmals in Deutschland. Im vergangenen Jahr habe man begonnen, Ausflugsziele in Deutschland zu recherchieren. Diesen Schritt zu gehen, habe laut Bamberger auf der Hand gelegen: „Wir sind ganz in der Nähe von Bayern und Baden Württemberg und hatten aus diesen Regionen schon Ausflugsziele mit auf der Seite. So war der nächste logische Schritt, das System für ganz Deutschland auszuweiten. Mittlerweile sind auch die Schweiz und Südtirol mit dabei, weil das alles die Urlaubsdestinationen sind.“

Nun bleibt spannend, ob der Award der Sommerrodelbahn mehr Besucher beschert. Gebrauchen können das Tittmars nach den zwei Coronajahren durchaus. Verluste brachten diese durchaus mit sich. „Doch wir hatten auch bemerkt, dass die Familien nicht so reisen konnten und hatten dadurch in den Ferien mehr Besucher“, erzählt Werner Tittmar. Auf diese Weise konnten sie die coronabedingten Einbußen etwa halbieren. Nun hoffen die Brüder aber auf ein besseres Rodeljahr.