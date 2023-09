Naumburg/Plotha - Mannschaftsleiter Matthias Lisker hatte alles gut vorbereitet für die zweitlängste Auswärtsreise in dieser Saison, die die Drittliga-Handballer des HC Burgenland am Samstag in die Nähe von Kiel, nach Altenholz, führte. „Matti hat uns unterwegs ein Mittagessen und auch die Möglichkeit eines letzten Videostudiums des Gegners organisiert“, berichtete HCB-Coach Svajunas Kairis. Gut vorbereitet, aber eben auch mit mehr als 500 zurückgelegten Kilometern in den Knochen bot der Aufsteiger dem gastgebenden Tabellenführer dann über weite Strecken Paroli. „Unser Torwart Benas Vaicekauskas hat eine überragende Leistung gezeigt. Auch Soma Lukacs, Richard Vagner und Marcel Popa haben mir gefallen“, berichtete Kairis, der eine Steigerung gegenüber der mit 25:30 verlorenen Heimpartie gegen Hamburg-Nord sah und sich auch über die neun Treffer von Strahinja Vucetic freute. „Wenn du auswärts 30 Tore erzielst, ist das gut. Wenn wir es schaffen, in den kommenden Wochen unsere Fehlerquote weiter zu senken, dann stellt sich auch wieder der Erfolg ein - vielleicht schon am kommenden Wochenende in Stralsund“, meinte der litauische Übungsleiter nach der 30:33-Niederlage seines Teams beim TSV Altenholz.

3. Liga, Staffel Nordost, Männer: TSV Altenholz - HC Burgenland 33:30 (13:13). HCB: Marian Voigt, Benas Vaicekauskas 1; Kenny Dober, Stefan Remke, Strahinja Vucetic 9, Tim Bielzer 2, Michael Günther, Marcel Popa 3, Erik Berényi 1, Marc Esche 7/3, Richard Vagner 2, Soma Lukacs 3, Leon Wellner 2 - Siebenmeter: TSV 3/3, HCB 3/3; Zeitstrafen: TSV 5, HCB 5.

Einen knappen 24:23-Erfolg feierten die Frauen des HCB am Samstag in der Mitteldeutschen Oberliga bei Aufbau Apolda. Die gesamte erste Halbzeit und auch noch nach Wiederbeginn lagen die Gäste in Führung, bis die Ostthüringerinnen zum ersten Mal ausglichen (15:15) und wenig später sogar vorn lagen (17:16). Doch die Burgenländerinnen wendeten das Blatt wieder. „Von den Außenpositionen haben wir zu viele Chancen vergeben“, ärgerte sich Cristian Telehuz, der rumänische Trainer der Gäste, der in dieser Partie auf einige Spielerinnen wie Joana Rode (arbeitsbedingt) oder Patrizia Sturm (verletzt) verzichten musste.

Lea Guderian (hier im Bild) war zusammen mit Sandra Kube erfolgreichste Werferin des HCB in Altenburg. (Foto: Torsten Biel)

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: Aufbau Altenburg - HC Burgenland 23:24 (13:14). HCB: Kira Barth, Anna Kröber; Linda Uhlig 6, Laura Schünzel, Kassandra Maul, Sandra Kube 8, Lea Guderian 8/2, Lena John, Francisca Buth 2, Victoria Kun-Szabo, Celine Knorr, Johanna Stein, Lisa Girimhanov - Siebenmeter: Aufbau 5/4, HCB 2/2; Zeitstrafen: Aufbau 4 (plus Rote Karte), HCB 4.

Ihren ersten Punkt in der neuen Saison der Sachsen-Anhalt-Liga hat sich die zweite Männermannschaft des HCB im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Gegen Tabellenführer TSG Calbe liefen die Gastgeber am späten Sonntagnachmittag in Plotha lange Zeit einem Rückstand hinterher, der zwischenzeitlich sechs Tore (beim 4:10) betrug. In der zweiten Halbzeit wendeten sie dann das Blatt, bevor wieder die Gäste von der Saale das Kommando übernahmen.

Die Schlussphase verlief dramatisch. Im letzten Angriff der Partie - die Burgenländer waren in Überzahl - nahm sich der junge Rechtsaußen Tim Krenz zwei Sekunden vor der Sirene aus eigentlich unmöglichem, weil zu spitzem Winkel den Wurf und versenkte diesen zum 23:23-Endstand. „Unsere beiden Torhüter, erst Matthias Manz, dann Robin Broneske, haben gut gehalten. Im Abwehrzentrum machte Martin Tillmann mit Anton Schmidt einen tollen Job, und auch Lucas Haucke im Rückraum konnte voll überzeugen“, lobte Steffen Baumgart, Sportlicher Leiter des HCB, der Trainer Björn Weniger in diesem Spiel auf der Bank unterstützte. Durch das Remis verbesserte sich das Weniger-Team auf Platz 13 .

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: Burgenland II - TSG Calbe 23:23 (11:13). HCB II: Matthias Manz, Robin Broneske; Maximilian Seume 2, Tim Krenz 3, Lucas Haucke 5/1, Lucas Rothe, Stephan Fichtner 4/1, Jakob Aumann 1, Paul Zänker 6, Martin Tillmann, Alexander Schrei 2, Stephan Meyer, Jonas Hassenmeier, Anton Schmidt - Siebenmeter: HCB II 4/2, TSG 5/2; Zeitstrafen: HCB II 4, TSG 4.

Verbandsliga Süd, Männer: HC Burgenland III - Blau-Rot Coswig 17:28 (12:13). HCB III: Robert Henschler, Marwin Richter; Louis Selig, Eric Emmerich 3, Robert Winkler, Paul Kuntze, Martin Zimmermann 2, Stefan Wallis 3/3, Alexander Nowak 5, Tino Eichentopf, Lukas John 1, Karsten Weinkauf, André Korn 2, Stephan Paatzsch 1 - Siebenmeter: HCB III 6/3, Blau-Rot 6/5; Zeitstrafen: HCB III 10, Blau-Rot 8.