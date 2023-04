Dobichau/Bad Kösen/hbo - Mehrere Schwerverletzte waren die Folge eines Unfalls, der sich am Montag nahe Dobichau ereignete. Aus bisher ungeklärter Ursache, so die Polizei, kam ein Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die schwer verletzte Fahrerin des Transporters wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mann am Steuer des Autos kam leicht-, sein Beifahrer schwer verletzt mittels Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Am Dienstagvormittag verlor am Ortseingang von Bad Kösen ein Autofahrer wegen gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Foto: Behrens)

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag am Ortseingang von Bad Kösen. Ein 71-jähriger Fiatfahrer verlor aufgrund von gesundheitlichen Problemen die Kontrolle über sein Auto, woraufhin es zur Kollision mit einem Ford kam. Der Fiat drehte sich mehrfach und blieb im Straßengraben liegen. Beide Fahrer mussten medizinisch versorgt werden. Feuerwehrkräfte banden Flüssigkeiten und sicherten den Unfallbereich. Nach einer kurzen Voll- sowie einer halbseitigen Sperrung konnten die Einschränkungen gegen 11.30 Uhr wieder aufgehoben werden.