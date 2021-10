Torarmut in der Kreisklasse

Naumburg - Auf den beiden untersten Ebenen des Männerbereichs im Kreis erreichten die Teams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region am Wochenende in ihren Punktspielen folgende Resultate.

KREISLIGA: Balgstädt/Laucha II - Bad Bibra/Saubach 4:2 (1:2). Der ehemalige Lauchaer Spieler Franz Thieme (7.) brachte die Gäste mit einem Distanzschuss in Führung, und neun Minuten später traf Tobias Hurtig für die Fortuna/TV-Kombination. Hurtig hatte dann die große Chance zum 0:3, aber er brachte frei Keeper Kevin Hahnemann den Ball nicht im Tor der Platzherren unter. Diese Szene schien ein Weckruf für die Kicker von der Unstrut gewesen zu sein, denn Maik Spörke (33.) brachte sie mit einem Schuss ins lange Eck auf 1:2 heran, ehe Thomas Elste an Gästeschlussmann Thomas Kuhn scheiterte. In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber die Partie: Elste (48.) nach Zuspiel von Chris Karl, dann Karl selbst nach Hereingabe von Alexander Paloch (58.) sowie schließlich Paloch, der einen Eckball von Maurice Kilpert per Kopf verwertete (89.), sorgten für den 4:2-Endstand. Aufseiten der Bad Bibraer und Saubacher verletzte sich Robin Klein ohne gegnerische Einwände so schwer, dass er zur Untersuchung nach Naumburg ins Klinikum gebracht werden musste. Beide Mannschaften wünsche ihm baldige Genesung.

Baumersrodaer SV - Blau-Weiß Bad Kösen II 4:0 (1:0). Nach Vorarbeit von Tobias Tenscher und Robin Engel schoss Albert Reinicke (24.) den Ball sehenswert mit dem Außenrist zum 1:0 für den BSV in den linken Winkel. Auf der Gegenseite hatte Spielertrainer Marc Eschrich eine doppelte Großchance zum Ausgleich, aber er scheiterte am glänzend aufgelegten Baumersrodaer Schlussmann Tim Walter. In der zweiten Halbzeit baute der gastgebende Spitzenreiter seinen Vorsprung aus. Nach einem Foul an Matthias Müller verwandelte Florian Frenzel (57.) den fälligen Strafstoß, wobei er Blau-Weiß-Keeper Stephan Fischer keine Chance ließ. Einen Pass von Frenzel verwertete Reinicke (85.) zu seinem sechsten Saisontreffer, und für den Schlusspunkt sorgte nach Vorlage von Reinicke der erst acht Minuten zuvor eingewechselte Dominique Laase. „Es war ein verdienter Sieg, ohne zu glänzen“, schätzte der Sportliche Leiter des BSV, Ronny Benndorf, nach der Begegnungen ein.

FC ZWK Nebra II - Gleinaer SV 2:2 (1:2). Nach ihrem zweiten Saisonsieg reisten die GSV-Kicker mit gewachsenem Selbstvertrauen nach Nebra. Doch zunächst war die ZWK-Reserve am Drücker. Sorbon Saidov und Niklas Hesse vergaben allerdings zwei hundertprozentige Chancen. Dies sollte sich rächen, denn Steffen Rose (22./32.) gelang auf der Gegenseite ein Tore-Doppelpack. Marvin Schültke (37.) erzielte nach Zuspiel von Lukas Eckardt noch vor der Pause den Anschlusstreffer für die Unstrutstädter. In der zweiten Halbzeit konnten erneut Hesse und Saidov den Gleinaer Aushilfstorwart Patrick Illig nicht überwinden. In der letzten Minute rettete der gastgebende Tabellenzweite noch einen Punkt, als Eckardt eine Schültke-Flanke per Kopf verwertete.

KREISKLASSE, Staffel 1: Baumersroda II - SV Kaiserpfalz 0:0. Bei der BSV-Reserve wurde wieder das altbekannte Problem der Chancenverwertung deutlich. Die größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergab Sören Bölke nach einer Flanke von Chris Lewinski. Zwei Minuten nach der Pause verfehlte der Kaiserpfälzer Julian Eckardt mit seinem Kopfball den Kasten der Baumersrodaer knapp. In der Folge dominierten die Gastgeber, aber sie konnten auch die Überzahl nach der Ampelkarte für SVK-Akteur Mathias Langer (83.) nicht nutzen.

Reinsdorfer SV - SV Germania 99 Schönburg/Possenhain 3:2 (2:2). Der RSV startete verheißungsvoll: Dirk Bornschein lief allein auf den Gästekeeper zu, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Durch einen Schuss von Kevin Kunze (20.) aus spitzem Winkel ging das Germania-Team in Führung. Nach dem folgenden Anstoß der Reinsdorfer wurde der Ball auf deren Libero Michael Staake zurückgespielt. Diesem versprang der Ball, und Eric-Denis Gerber nutzte die Gelegenheit zum 0:2. Die Gastgeber reagierten auf ihrem derzeitigen Ausweichplatz in Weißenschirmbach nicht geschockt. Nach einem langen Pass von Matthias Schochardt trickste Bornschein noch zwei Gegenspieler aus und erzielte den Anschlusstreffer. Kurz vor der Pause eroberte Mike Kieslich 20 Meter vor dem Strafraum der Gäste den Ball; er zog aus der Distanz ab, traf den Pfosten, und Tobias Wölfel nutzte den Abpraller zum 2:2. Ein Freistoß von Kieslich führte dann zum RSV-Siegtor: Bornschein legte den Ball am zweiten Pfosten per Kopf quer, und René Romba (50.) drückte das Spielgerät mit dem Oberschenkel über die Linie. Beide Mannschaften hatten noch gute Chancen, aber es blieb beim knappen Vorsprung der Reinsdorfer, die damit auf den dritten Platz kletterten.

SG ZW Karsdorf - FSV Klosterhäseler 0:0. Die Gastgeber mussten auf ihren erkrankten Kapitän Tom Eberling verzichten, so dass Spielertrainer Matthias Litzkendorf ins zentrale Mittelfeld der Karsdorfer rückte. „Es war eine durchaus gutklassige Partie mit einem leistungsgerechten Ergebnis. So richtig zwingende Torchancen gab es allerdings nicht, weil die beiden Abwehrreihen sicher standen“, berichtete Routinier Litzkendorf. Beiden Kontrahenten habe die nötige Offensivpower gefehlt, um den Gegner ernsthaft in Bedrängnis bringen zu können, so der Mittvierziger. Durch das torlose Remis rutschte das ZW-Team in der Tabelle auf Rang fünf ab, während Klosterhäseler Achter bleibt.

Kapitän Christoph Loos (l.) holte mit dem FSV Klosterhäseler im Sportforum Wetzendorf den fünften Saison-Punkt. (Foto: Torsten Biel)

Staffel 2: VSG Löbitz - Keutschen/Trebnitz/Luckenau 8:0 (4:0). Vor einer prächtigen Kulisse von mehr als 100 Zuschauern feierten die Wethautaler ein Torfestival. Routinier Hans Meier (21.) eröffnete den Reigen. Tom Böhme (23.), Ludwig Schlag (26.) mit einem geschickten Heber über Gästekeeper Felix Thurm sowie erneut Meier (43.), dieses Mal mit dem Knie, bauten den Vorsprung bis zur Pause auf vier Treffer aus. Diese klare Führung nutzte VSG-Coach Frank Prater, um jungen Spielern eine Einsatzchance zu geben. Dies tat dem Spiel der Löbitzer aber keinen Abbruch. Moritz Prater (56./58.) gelang ein Doppelpack, Ben Böhme (64.) war mit einer sehenswerten Einzelleistung erfolgreich, und seine starke Leistung in der Abwehr krönte Ludwig Schlag (85.) mit dem 8:0. Zudem hatten die Platzherren weitere gute Torchancen. So konnte Philipp Binder einen Strafstoß nach einem Foul an Erik Fengler nicht verwandeln.

Neue Spielkleidung für die VSG Löbitz - hinten, v.l.: Franz Plobner, Erik Hüttig, Marko Klein, Sebastian Hüttig, Florian Barth, Moritz-Niklas Prater, Holger Jäkel, Ludwig Schlag, Erik Fengler, Elias Gorges, Philipp Malisch, Thomas Langner, David Naujoks, Trainer und Vereinsvorsitzender Frank Prater; vorn, v.l. Tom Böhme, Lucas Cebulla, Erik Knabe, Mark Seidel, Philipp Binder, Ben Böhme. (Foto: Holger Behrens)

Freuen konnten sich die Löbitzer nicht nur über den klaren Heimsieg, sondern auch über eine neue Spielkleidung, die sie im Rahmen einer Jubiläumsaktion der Firma Tönnies gewonnen haben. „Das passt bestens zu uns, denn wir sind ja wie der Sponsor 50 Jahre alt geworden“, meinte Vereinsvorsitzender Frank Prater. (hob/tok)